30 авг. 2024 г., 13:32
??????? ID: 85583100
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Ирана в ООН: Как никогда ранее, нам необходима глобальная решимость для полной ликвидации ядерного оружия

30 авг. 2024 г., 13:32
??????? ID: 85583100
Посол Ирана в ООН: Как никогда ранее, нам необходима глобальная решимость для полной ликвидации ядерного оружия

Тегеран, ИРНА - Посол Ирана в штаб-квартире ООН и других международных организациях в Женеве в своем сообщении подчеркнул, что как никогда ранее, миру необходима глобальная решимость для полной ликвидации ядерного оружия.

Али Бахрейни, посол и полномочный представитель Ирана в штаб-квартире ООН и других международных организациях в Женеве, в сообщении, опубликованном на его личной странице в социальных сетях по случаю Международного дня запрещения ядерных испытаний, заявил: "Международный день запрещения ядерных испытаний - это возможность напомнить о разрушительных последствиях этих испытаний для человеческой жизни".

Он также добавил: "Каждый ядерный взрыв - это шаг назад на пути к миру, свободному от ядерного оружия".

Бахрейни напомнил: "Сегодня, как никогда ранее, нам необходима глобальная решимость для полной ликвидации ядерного оружия".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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