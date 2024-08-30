Посол Ирана в ООН: Как никогда ранее, нам необходима глобальная решимость для полной ликвидации ядерного оружия

Али Бахрейни, посол и полномочный представитель Ирана в штаб-квартире ООН и других международных организациях в Женеве, в сообщении, опубликованном на его личной странице в социальных сетях по случаю Международного дня запрещения ядерных испытаний, заявил: "Международный день запрещения ядерных испытаний - это возможность напомнить о разрушительных последствиях этих испытаний для человеческой жизни".

Он также добавил: "Каждый ядерный взрыв - это шаг назад на пути к миру, свободному от ядерного оружия".

Бахрейни напомнил: "Сегодня, как никогда ранее, нам необходима глобальная решимость для полной ликвидации ядерного оружия".