Состоялось очередное заседание СНК государств-членов ШОС

В мероприятии приняли участие национальные координаторы десяти государств-членов, представители Секретариата ШОС и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В ходе заседания рассмотрена программа председательства КНР на 2024-2025 гг. и обсужден широкий круг вопросов, касающихся исполнения решений Совета глав государств-членов ШОС, подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС и другим официальным мероприятиям, посвященным активизации практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделено совершенствованию деятельности Организации и её взаимодействию с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и другими международными организациями.

По завершении заседаний делегации посетили Демонстрационную базу регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС.