30 авг. 2024 г., 05:35
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Состоялось очередное заседание СНК государств-членов ШОС

30 авг. 2024 г., 05:35
??????? ID: 85582865
Состоялось очередное заседание СНК государств-членов ШОС

Тегеран, 30 августа. ИРНА — 26-29 августа 2024 года в городе Циндао состоялось первое в рамках китайского председательства заседание Совета национальных координаторов государств-членов (СНК) Шанхайской организации сотрудничества.

В мероприятии приняли участие национальные координаторы десяти государств-членов, представители Секретариата ШОС и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В ходе заседания рассмотрена программа председательства КНР на 2024-2025 гг. и обсужден широкий круг вопросов, касающихся исполнения решений Совета глав государств-членов ШОС, подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС и другим официальным мероприятиям, посвященным активизации практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделено совершенствованию деятельности Организации и её взаимодействию с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и другими международными организациями.

По завершении заседаний делегации посетили Демонстрационную базу регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС.

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