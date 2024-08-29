29 авг. 2024 г., 20:08
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ХАМАС согласился на временное перемирие

29 авг. 2024 г., 20:08
??????? ID: 85582732
ХАМАС согласился на временное перемирие

Тегеран, 29 августа. ИРНА — Представитель палестинского движения сопротивления ХАМАС заявил, что движение согласилось с предложением генерального секретаря ООН о прекращении огня на одну неделю.

Представитель ХАМАС Джихад Таха заявил в интервью веб-сайту New Arab, что движение объявило о своем согласии 16 августа, когда генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предложил недельное прекращение огня.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ХАМАС призывает все гуманитарные организации и учреждения выполнить свои гуманитарные обязательства в отношении палестинского народа в секторе Газа и что израильские оккупанты должны согласиться на это прекращение огня, они не должны уклоняться от него и откладывать его, или выдвигать альтернативные варианты и воздерживаться от соблюдения гуманитарного прекращения огня.

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