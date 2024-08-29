ХАМАС согласился на временное перемирие

Представитель ХАМАС Джихад Таха заявил в интервью веб-сайту New Arab, что движение объявило о своем согласии 16 августа, когда генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предложил недельное прекращение огня.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ХАМАС призывает все гуманитарные организации и учреждения выполнить свои гуманитарные обязательства в отношении палестинского народа в секторе Газа и что израильские оккупанты должны согласиться на это прекращение огня, они не должны уклоняться от него и откладывать его, или выдвигать альтернативные варианты и воздерживаться от соблюдения гуманитарного прекращения огня.