Преступления Израиля - позорное пятно для человеческого сообщества

Абдул-Малик аль-Хуси заявил в своем выступлении в четверг, что подготовка к ответу израильскому врагу ведется полным ходом, и сроки этого ответа станут неожиданностью.

Он сослался на заявления иранских официальных лиц о решительном ответе на преступление сионистского режима, выразившееся в убийстве главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, отметив, что Иран подчеркивает неизбежность возмездия и что Соединенные Штаты находятся в полной боевой готовности, чтобы попытаться сдержать такой ответ.

"Хезболла" нанесла сильный удар по израильскому врагу, и дело все еще открыто по результатам недавнего нападения на оккупированные территории, добавил он.

Аль-Хуси также назвал оккупационный режим врагом, с которым вообще не может быть мира, поскольку он нарушает все красные линии, нормы и законы.

Далее он отметил, что продолжение преступлений в оккупированной Палестине является позором для человеческого общества.

По словам представителя "Ансаруллы", недавнее заявление сионистского преступника, который призвал к строительству "синагоги" в мечети Аль-Акса, является очень опасным.

Он также сообщил, что эскалация напряженности со стороны израильского врага достигла Западного берега, который стал свидетелем самых жестоких нападений за последние 22 года.