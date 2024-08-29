Движение «Хезболла» нанесло удар по израильской базе на Голанах

Движение "Хезболла" сообщило, что эскадрилья ударных беспилотников нанесла удар по расположению офицеров и солдат, командующих 210-й армией на Голанах, в казармах Нефах. По данным движения дроны попали точно в цель.

"Хезболла" добавило, что атака была предпринята в ответ на убийства в двух районах Аль-Мансаа и Аль-Бакаа.

Израильские СМИ также сообщили о взрыве нескольких беспилотников на севере оккупированных Голан.

Ранее "Хезболла" заявило, что в ответ на агрессию сионистского режима против Аль-Баки исламское сопротивление тщательно определило местонахождение вражеских офицеров и солдат в Яре.