Иран стремится к расширению связей со всеми государствами

Об этом заявил Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Он отметил, что Исламская Республика пытается распространять мир и дружбу. В то же время он осуждает любую агрессию где бы то ни было и готов сотрудничать, чтобы остановить любое насилие и отсутствие безопасности в мире.

Кроме того президент заявил, что Иран заинтересован в расширении своего взаимодействия с Норвегией, и что Тегеран надеется, что эти переговоры приведут к укреплению и консолидации отношений между двумя государствами.

Пезешкиан раскритиковал выход администрации США из ядерной сделки 2015 года и пожаловался на то, что европейские страны не соблюдают свои обязательства по соглашению.

Высоко оценивая позицию Норвегии в поддержку палестинского народа, президент призвал норвежского премьер-министра работать с другими европейскими странами, чтобы остановить преступления израильского режима против угнетенного народа Газы.

Стёре, со своей стороны, назвал отношения между Ираном и Норвегией дружественными и историческими, заявив, что его страна всегда считала себя другом Ирана и всегда хотела большего прогресса и процветания иранской нации.

Премьер также выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе Западной Азии, заявив, что его правительство осудило войну Израиля в секторе Газа и ее катастрофические последствия и что Норвегия, наряду с Ирландией и Испанией, была одним из первых европейских государств, признавших войну Израиля в Газе и ее катастрофические последствия.

Он отметил права палестинского народа на создание независимого государства, выразив надежду, что горькие и прискорбные события в Газе закончатся как можно скоре