Группировку лицемеров поддерживают западные правительства, претендующие на права человека, заявил Канани

«8-е шахривара, День борьбы с терроризмом, приуроченный к мученической гибели экс-президента Исламской Республики Иран Раджаи и экс-премьер-министра Бахонера членами террористической группировки ОМИН, поддерживаемой Западом, является напоминанием о горьких и незабываемых фактах в памяти благородного народа Ирана», - написал Канани в сообщении, размещенном в социальных сетях.

«Террористическая группировка лицемеров стремилась захватить власть в рамках вражеского замысла в революционном и исламском строе, основанном на голосовании народа. Потерпев неудачу в достижении своей цели, она сначала начали массовые убийства людей и организовали покушения на чиновников строя, затем их лидеры-террористы бежали во Францию и продолжили свои преступные действия против Исламской Республики, правительства и иранского народа при материальной и духовной поддержке некоторых западных правительств, претендующих на права человека», - добавил иранский дипломат.