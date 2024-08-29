29 авг. 2024 г., 17:06
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Группировку лицемеров поддерживают западные правительства, претендующие на права человека, заявил Канани

29 авг. 2024 г., 17:06
??????? ID: 85582610
Группировку лицемеров поддерживают западные правительства, претендующие на права человека, заявил Канани

Тегеран, 29 августа, ИРНА – Террористическую группировку лицемеров ОМИН поддерживают некоторые западные правительства, претендующие на права человека. Даже в настоящее время они без колебаний оказывают политическую и финансовую помощь этим террористам. Абсурдная и зловещая мечта лицемеров и их сторонников, безусловно, никогда не осуществится. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«8-е шахривара, День борьбы с терроризмом, приуроченный к мученической гибели экс-президента Исламской Республики Иран Раджаи и экс-премьер-министра Бахонера членами террористической группировки ОМИН, поддерживаемой Западом, является напоминанием о горьких и незабываемых фактах в памяти благородного народа Ирана», - написал Канани в сообщении, размещенном в социальных сетях.

«Террористическая группировка лицемеров стремилась захватить власть в рамках вражеского замысла в революционном и исламском строе, основанном на голосовании народа. Потерпев неудачу в достижении своей цели, она сначала начали массовые убийства людей и организовали покушения на чиновников строя, затем их лидеры-террористы бежали во Францию и продолжили свои преступные действия против Исламской Республики, правительства и иранского народа при материальной и духовной поддержке некоторых западных правительств, претендующих на права человека», - добавил иранский дипломат.

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