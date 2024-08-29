Сопротивление в Ираке сообщило о запуске дронов по израильской электростанции

Движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило, что оно нанесло удар по промышленной электростанции Алон-Тавор в Хайфе, расположенной на оккупированных территориях.

«В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупантам и помощи жителям Газы и в ответ на преступления оккупационного режима против палестинских мирных жителей, включая детей, женщин и пожилых людей, сегодня утром, 29 августа, бойцы Сопротивления в Ираке атаковали беспилотниками промышленную электростанцию Алон-Тавор в Хайфе», - говорится в заявлении движения "Исламское сопротивление Ирака".

В документе также подчеркивалось, что разрушение укреплений противника будет продолжаться.