29 авг. 2024 г., 14:46
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Новости ID: 85582470
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Сопротивление в Ираке сообщило о запуске дронов по израильской электростанции

29 авг. 2024 г., 14:46
Новости ID: 85582470
Сопротивление в Ираке сообщило о запуске дронов по израильской электростанции

Тегеран, 29 августа, ИРНА – Движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило о нападении на промышленную электростанцию в израильской городе Хайфа.

Движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило, что оно нанесло удар по промышленной электростанции Алон-Тавор в Хайфе, расположенной на оккупированных территориях.

«В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупантам и помощи жителям Газы и в ответ на преступления оккупационного режима против палестинских мирных жителей, включая детей, женщин и пожилых людей, сегодня утром, 29 августа, бойцы Сопротивления в Ираке атаковали беспилотниками промышленную электростанцию Алон-Тавор в Хайфе», - говорится в заявлении движения "Исламское сопротивление Ирака".

В документе также подчеркивалось, что разрушение укреплений противника будет продолжаться.

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