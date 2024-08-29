Посол Ирана в Ливане: операция Хезболлы стала неожиданностью для израильского режима

Об этом заявил в четверг посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани в беседе телеканалу IRIB.

Комментируя операцию Хезболлы против Израиля, Амани отметил, что израильтяне не могли правильно предсказать ответ «Хезболлы» и не могли атаковать ни одного боевика движения.

"Конечно, режим был смущен ответом Хезболлы. Очевидно, что эта атака достигла своей цели. Психологической войной они пытаются компенсировать свою огромную слабость, которая оказывает большое влияние на действия и сдерживание режима, они не смогли ничего сделать, кроме психологической войны", добавил посол.

По его словам Генеральный секретарь движения Хасан Насралла заявил, что "у нас есть информация о последствиях этой атаки". "Некоторые утверждают, что эта операция не ударила по режиму, но и ни к чему в режиме не привела. Если они скажут, что ущерб нанесен, это приведет к тому, что сионисты потеряют унижение", добавил он.

По словам Амани, все признают сдерживающую силу, которой обладает Ливан.