На западном берегу реки Иораднии погибли 16 палестинцев

Израильские военные убили 16 палестинцев, напав со вчерашнего утра на Тубас, Тулькарм и Дженин на севере Западного берега.

Кроме того телеканал Al-Jazeera сообщил, что сионистская армия заявила, что сегодня утром в результате столкновения в мечети Нур-Шамс погибли «Мухаммад Джабер» по прозвищу «Абу Шоджаа», командир «Катибат Нур-Шамс» и еще 4 человека.

Израильская армия также признала ранение одного из своих военных в столкновении с палестинскими боевиками в лагере Нур-Шамс.

Телеканал «Аль-Маядин» также сообщил, что сионистские солдаты отступили вокруг лагеря Тулькарм и по всему городу, за исключением лагеря Нур-Шамс.

Согласно этому сообщению, израильские оккупационные силы доставили в Дженин дополнительную технику и заблокировали въезды в этот город.