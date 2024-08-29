29 авг. 2024 г., 11:58
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Новости ID: 85582341
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Китай призвал сионистский режим прекратить нападения на Сирию

29 авг. 2024 г., 11:58
Новости ID: 85582341
Китай призвал сионистский режим прекратить нападения на Сирию

Тегеран, 29 августа, ИРНА – Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал сионистский режим прекратить нападения на Сирию, а иностранные силы – прекратить незаконное военное присутствие в Сирии.

По данным телеканала CGTN, заместитель постоянного представителя Китая при ООН в своем заявлении на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии подчеркнул важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Гэн Шуан призвал стороны проявить максимальную сдержанность и предпринять конкретные усилия для обеспечения стабильности в странах региона, в том числе в Сирии. Он также настоятельно призвал Израиль прекратить нападения на Сирию, а иностранные силы – положить конец своему незаконному военному присутствию в Сирии.

Китайский дипломат также призвал крупные державы за пределами региона сыграть конструктивную роль в снижении напряженности в регионе.

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