Китай призвал сионистский режим прекратить нападения на Сирию

По данным телеканала CGTN, заместитель постоянного представителя Китая при ООН в своем заявлении на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии подчеркнул важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Гэн Шуан призвал стороны проявить максимальную сдержанность и предпринять конкретные усилия для обеспечения стабильности в странах региона, в том числе в Сирии. Он также настоятельно призвал Израиль прекратить нападения на Сирию, а иностранные силы – положить конец своему незаконному военному присутствию в Сирии.

Китайский дипломат также призвал крупные державы за пределами региона сыграть конструктивную роль в снижении напряженности в регионе.