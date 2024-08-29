Атаки сионистского режима остановили деятельность ВПП ООН в Газе

ВПП ООН объявила, что приостановила гуманитарные операции в секторе Газа после того, как израильские силы обстреляли конвой с гуманитарной помощью ООН.

Транспортные средства с гуманитарной помощью получили разные лицензии от израильских властей на подъезд к контрольно-пропускному пункту, прежде чем израильские силы обстреляли машину 10 раз, говорится в заявлении организации.

Это не первый случай, когда израильская армия стреляет по транспортным средствам ООН и международных гуманитарных организаций.

В прошлом месяце в центре сектора Газа погиб мученической смертью сотрудник Всемирной центральной кухни.