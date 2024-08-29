29 авг. 2024 г., 10:15
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Новости ID: 85582195
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Атаки сионистского режима остановили деятельность ВПП ООН в Газе

29 авг. 2024 г., 10:15
Новости ID: 85582195
Атаки сионистского режима остановили деятельность ВПП ООН в Газе

Тегеран, 29 августа, ИРНА – Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) приостановила деятельность своих сотрудников в секторе Газа из-за нападения израильской армии на грузовик с гуманитарной помощью в этом секторе.

ВПП ООН объявила, что приостановила гуманитарные операции в секторе Газа после того, как израильские силы обстреляли конвой с гуманитарной помощью ООН.

Транспортные средства с гуманитарной помощью получили разные лицензии от израильских властей на подъезд к контрольно-пропускному пункту, прежде чем израильские силы обстреляли машину 10 раз, говорится в заявлении организации.

Это не первый случай, когда израильская армия стреляет по транспортным средствам ООН и международных гуманитарных организаций.

В прошлом месяце в центре сектора Газа погиб мученической смертью сотрудник Всемирной центральной кухни.

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