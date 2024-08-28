Президент: между Ираном и Туркменистаном были достигнуты стратегические соглашения

Масъуд Пезешкиян на совместной пресс-конференции с Гурбангулы Бердымухамедовым, национальным лидером Туркменистана, заявил: «Сегодня был благословенный день, когда мы принимали национального лидера Туркменистана, и между нами состоялся хороший и эффективный диалог».

Он добавил: «Между нами и Туркменистаном были подписаны стратегические соглашения, и мы надеемся, что эти связи и соглашения приведут к расширению сотрудничества в других областях».

Он сказал: «Мы надеемся, что уважаемый лидер Туркменистана проведет хорошее время в Иране, и, как мы надеемся, в ближайшее время мы встретимся с ним в Ашхабаде и будем реализовывать то, что мы записали».