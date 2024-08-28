Предложение о создании кинематографического фонда для обмена между странами БРИКС

На этой встрече, организованной культурным атташе в Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации, присутствовали ораторы из числа иранских гостей Московского кинофестиваля, а также некоторые представители киноиндустрии в России, которые представили свои взгляды на сотрудничество и развитие взаимодействия в области кино и анимации.

Виталий Степанов, директор Московской экспортной палаты, в качестве одного из ораторов, рассказывая о своей деятельности в области поддержки кинопроизводства и сотрудничества с другими странами в области совместного производства и распространения продукции, заявил, что 30% сотрудничества в области кино приходится на Иран.

Он сказал: "В этом отношении мы, изучив возможности Исламской Республики Иран в производстве фильмов и сериалов, готовы начать наше взаимодействие".

Далее на этой встрече Мохаммад Саршар, директор анимационной компании "Шамс", выразив удовлетворение тем, что взгляды иранского и российского народов все больше сближаются, считает это ценной возможностью для развития культурного обмена, особенно в области кино.

Он сказал: "Мы должны стремиться сблизить мысли наших детей, и, к счастью, в этом отношении между двумя странами достигнуты хорошие соглашения в области производства и распространения детской анимации".

Саршар также выдвинул предложение о создании фонда для обмена контентом в странах БРИКС и заявил, что этот фонд можно создать на три года с целью поддержки киноиндустрии, производить произведения и с помощью этих производств завоевывать вкусы людей и создавать большую осведомленность.