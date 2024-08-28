Разведывательный центр израильского режима на Голанских высотах будет закрыт

Согласно израильской газете "Исраэль Хайом", после уничтожения крупнейшего израильского разведывательного аэростата, известного как "Таль Шамаим", в ракетной атаке "Хезболла" в Ливане, радиолокационная база и центр управления им находятся на грани закрытия.

Эта газета сообщила, что Министерство обороны и армия рассматривают вопрос о закрытии этой базы и роспуске подразделения, отвечающего за ее контроль и эксплуатацию.

Согласно сообщению ИРНА, израильские СМИ 15 мая этого года сообщили, что "Хезболла" с помощью боевого беспилотника уничтожила крупнейший радиолокационный и разведывательный центр, а также центр управления крупнейшим разведывательным аэростатом недалеко от озера Кинерет, нанеся ему серьезный ущерб.

Эти СМИ сообщили, что важный и чувствительный центр ВВС был атакован беспилотником "Хезболла".