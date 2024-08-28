28 авг. 2024 г., 15:43
??????? ID: 85581629
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Разведывательный центр израильского режима на Голанских высотах будет закрыт

28 авг. 2024 г., 15:43
??????? ID: 85581629
Разведывательный центр израильского режима на Голанских высотах будет закрыт

Тегеран, 28 августа, ИРНА - Один из крупнейших разведывательных и информационных центров израильского режима находится на грани закрытия после ракетной атаки "Хезболла".

Согласно израильской газете "Исраэль Хайом", после уничтожения крупнейшего израильского разведывательного аэростата, известного как "Таль Шамаим", в ракетной атаке "Хезболла" в Ливане, радиолокационная база и центр управления им находятся на грани закрытия.

Эта газета сообщила, что Министерство обороны и армия рассматривают вопрос о закрытии этой базы и роспуске подразделения, отвечающего за ее контроль и эксплуатацию.

Согласно сообщению ИРНА, израильские СМИ 15 мая этого года сообщили, что "Хезболла" с помощью боевого беспилотника уничтожила крупнейший радиолокационный и разведывательный центр, а также центр управления крупнейшим разведывательным аэростатом недалеко от озера Кинерет, нанеся ему серьезный ущерб.

Эти СМИ сообщили, что важный и чувствительный центр ВВС был атакован беспилотником "Хезболла".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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