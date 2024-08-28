Еще другой журналист погиб в Газе

Мухаммед Абдрабу, работавший в медиакомпании "Аль-Манара", был убит вместе со своей сестрой во время бомбардировки его дома в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа израильским режимом.

Недавно также Ибрагим Махариб, палестинский журналист, был убит выстрелом солдат армии израильского режима недалеко от поселка Хамад на северо-западе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Согласно сообщению, с учетом этого погибшего журналиста, число погибших журналистов в секторе Газа превысило 170 человек.

Израильский режим целенаправленно атакует палестинских журналистов, чтобы помешать освещению преступлений этого режима с момента начала войны против сектора Газа.