28 авг. 2024 г., 13:57
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Еще другой журналист погиб в Газе

28 авг. 2024 г., 13:57
??????? ID: 85581472
Еще другой журналист погиб в Газе

Тегеран, 28 августа, ИРНА - Источники сообщили о гибели еще одного журналиста в секторе Газа.

Мухаммед Абдрабу, работавший в медиакомпании "Аль-Манара", был убит вместе со своей сестрой во время бомбардировки его дома в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа израильским режимом.

Недавно также Ибрагим Махариб, палестинский журналист, был убит выстрелом солдат армии израильского режима недалеко от поселка Хамад на северо-западе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Согласно сообщению, с учетом этого погибшего журналиста, число погибших журналистов в секторе Газа превысило 170 человек.

Израильский режим целенаправленно атакует палестинских журналистов, чтобы помешать освещению преступлений этого режима с момента начала войны против сектора Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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