27 авг. 2024 г., 18:07
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Новости ID: 85580579
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Исламский джихад: похищение тел погибших является нарушением международного права

27 авг. 2024 г., 18:07
Новости ID: 85580579
Исламский джихад: похищение тел погибших является нарушением международного права

Тегеран, 27 августа. ИРНА — Палестинское движение «Исламский джихад» в заявлении назвал похищение тел палестинских погибших сионистским режимом преступлением и явным нарушением международного права.

"Оккупационный режим хранит и не передает тела сотен шахидов (мучеников), в том числе тела узников, умерших под пытками и медицинским пренебрежением в тюрьмах этого режима", говорится в заявлении движения.

"Похищение тел шахидов после их захоронения в секторе Газа является еще одним преступлением и явным нарушением всех международных законов", отмечается в нем.

Это заявление было сделано после того, как Клуб палестинских узников сообщил, что сионистский режим удерживает тела 552 палестинских шахидов и не выдаст их.

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