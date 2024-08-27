Исламский джихад: похищение тел погибших является нарушением международного права

"Оккупационный режим хранит и не передает тела сотен шахидов (мучеников), в том числе тела узников, умерших под пытками и медицинским пренебрежением в тюрьмах этого режима", говорится в заявлении движения.

"Похищение тел шахидов после их захоронения в секторе Газа является еще одним преступлением и явным нарушением всех международных законов", отмечается в нем.

Это заявление было сделано после того, как Клуб палестинских узников сообщил, что сионистский режим удерживает тела 552 палестинских шахидов и не выдаст их.