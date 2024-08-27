27 авг. 2024 г., 17:12
Новости ID: 85580523
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journalistحسن حسین زاده

Аятолла Хаменеи: Ирану следует быстрее начать работу по искусственному интеллекту

27 авг. 2024 г., 17:12
Новости ID: 85580523
Аятолла Хаменеи: Ирану следует быстрее начать работу по искусственному интеллекту

Тегеран, 27 августа. ИРНА - Верховный лидер революции Аятолла Али Хаменеи призвал как можно скорее запускать работу по развития искусственного интеллекта.

«Что касается искусственного интеллекта, то владение им не является привилегией. Эта технология имеет глубокие слои, в этих слоях ее и следует осваивать», об этом заявил аятолла Хаменеи во вторник на встрече с президентом и членами кабмина. 

 «Сегодня искусственный интеллект развивается с ошеломляющей скоростью, то есть люди поражаются скорости достижения этой странной технологии в мире», сказал лидер.

«Вы должны сами дойти до глубинных технологий этого вопроса. В стране следует развивать разные уровни искусственного интеллекта», — сказал он.

«Киберпространство — это новый мир. Сегодняшнее виртуальное пространство не является виртуальным, это сегодняшняя реальность, она развивается изо дня в день. Важно, чтобы в киберпространстве царило верховенство закона», — подчеркнул он.

В киберпространстве управление присутствует повсюду. Вы видели, что этого бедного молодого человека (Павел Дуров) задержали во Франции и грозили ему 20 годами тюрьмы. Это показывает, что они нарушили правила», - сказал чятолла Хаменеи. «Киберпространство должно быть легализовано в стране, тогда появится возможность. Если мы сможем иметь законное управление в киберпространстве, это пространство станет возможностью для страны, в противном случае он мог бы быть под угрозой», — заключил он.

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journalistحسن حسین زاده

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