Аятолла Хаменеи: Ирану следует быстрее начать работу по искусственному интеллекту

«Что касается искусственного интеллекта, то владение им не является привилегией. Эта технология имеет глубокие слои, в этих слоях ее и следует осваивать», об этом заявил аятолла Хаменеи во вторник на встрече с президентом и членами кабмина.

«Сегодня искусственный интеллект развивается с ошеломляющей скоростью, то есть люди поражаются скорости достижения этой странной технологии в мире», сказал лидер.

«Вы должны сами дойти до глубинных технологий этого вопроса. В стране следует развивать разные уровни искусственного интеллекта», — сказал он.

«Киберпространство — это новый мир. Сегодняшнее виртуальное пространство не является виртуальным, это сегодняшняя реальность, она развивается изо дня в день. Важно, чтобы в киберпространстве царило верховенство закона», — подчеркнул он.

В киберпространстве управление присутствует повсюду. Вы видели, что этого бедного молодого человека (Павел Дуров) задержали во Франции и грозили ему 20 годами тюрьмы. Это показывает, что они нарушили правила», - сказал чятолла Хаменеи. «Киберпространство должно быть легализовано в стране, тогда появится возможность. Если мы сможем иметь законное управление в киберпространстве, это пространство станет возможностью для страны, в противном случае он мог бы быть под угрозой», — заключил он.