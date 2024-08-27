27 авг. 2024 г., 11:19
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Новости ID: 85580023
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ХАМАС: Преступления сионистского режима – это самый ужасный геноцид в современной истории

27 авг. 2024 г., 11:19
Новости ID: 85580023
ХАМАС: Преступления сионистского режима – это самый ужасный геноцид в современной истории

Тегеран, 27 августа, ИРНА – Зверские нападения и преступления оккупационной армии Израиля в густонаселенной провинции Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа являются одним из самых ужасных проявлений геноцида, которые человечество видело в современную эпоху, подчеркнуло в своем заявлении движение ХАМАС.

Операция по выселению палестинцев под интенсивными бомбардировками, принуждение их к переезду в районы с ограниченной площадью и отсутствием человеческих услуг, а также ликвидация больницы «Мученики аль-Акса» являются другими формами геноцида, которые нацистское и оккупационное правительство Израиля совершает на глазах у всего мира, говорится в документе.

ХАМАС снова призвало мировое сообщество, ООН и связанные с ней учреждения остановить продолжающийся зверский геноцид в Газе, обязать оккупационный режим прекратить преступления против мирных палестинцев в провинции Дейр-эль-Балах и больнице «Мученики аль-Акса», принять срочные меры по возобновлению работы больницы, доставке топлива и необходимого медицинского оборудования, а также привлечь к ответственности и наказать израильских военных преступников за их зверские и антигуманные преступления против палестинского народа.

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