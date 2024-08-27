ХАМАС: Преступления сионистского режима – это самый ужасный геноцид в современной истории

Операция по выселению палестинцев под интенсивными бомбардировками, принуждение их к переезду в районы с ограниченной площадью и отсутствием человеческих услуг, а также ликвидация больницы «Мученики аль-Акса» являются другими формами геноцида, которые нацистское и оккупационное правительство Израиля совершает на глазах у всего мира, говорится в документе.

ХАМАС снова призвало мировое сообщество, ООН и связанные с ней учреждения остановить продолжающийся зверский геноцид в Газе, обязать оккупационный режим прекратить преступления против мирных палестинцев в провинции Дейр-эль-Балах и больнице «Мученики аль-Акса», принять срочные меры по возобновлению работы больницы, доставке топлива и необходимого медицинского оборудования, а также привлечь к ответственности и наказать израильских военных преступников за их зверские и антигуманные преступления против палестинского народа.