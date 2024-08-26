Президент подчеркнул необходимость повышения уровня отношений Ирана и Катара в различных сферах

Масъуд Пезешкиян в понедельник в ходе встречи с шейхом Мухаммедом Аль Тани, премьер-министром и министром иностранных дел Катара, выразил надежду, что исламские страны и все другие страны, приверженные международным нормам и законам, будут стоять вместе и совместными действиями заставят сторонников сионистского режима обуздать этот режим и прекратить его преступления и геноцид в Газе.

Президент, выразив благодарность за усилия Катара по установлению перемирия в Газе, добавил: "В Газе каждый час и каждая минута нарушаются права человека и все нормы международного права, но страны, заявляющие о защите прав человека, которые иногда кричат о судебном преследовании одного человека, не только молчат перед этими преступлениями, но даже поддерживают инициаторов этих преступлений и геноцида".

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара также в ходе этой встречи, передав теплые приветствия и поздравления эмира этой страны по случаю начала работы администрации Пезешкияна, заявил: "Эмир Катара придает особое значение расширению братских и стратегических отношений между нами. Мы также считаем, что отношения и сотрудничество между нами еще не достигли желаемого уровня лидерами двух стран, и мы должны приложить больше усилий для достижения этой цели".