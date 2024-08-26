26 авг. 2024 г., 18:01
Новости ID: 85579421
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: Арабская и исламская нация должны защищать мечеть Аль-Акса

26 авг. 2024 г., 18:01
Новости ID: 85579421
ХАМАС: Арабская и исламская нация должны защищать мечеть Аль-Акса

Тегеран, 26 августа, ИРНА - В заявлении движение ХАМАСа, осудив скандальные заявления министра внутренней безопасности сионистского режима об Аль-Аксе, призвало арабскую и исламскую нацию защищать эту святыню от планов оккупационного режима.

В заявлении движения ХАМАСа говорится: «То, что террористический министр Итамар Бен-Гвир заявил сегодня утром о своем намерении построить еврейскую синагогу внутри мечети Аль-Акса, является опасным заявлением, которое показывает сущность целей оккупационного режима в отношении мечети Аль-Акса и попытки изменить ее арабский и исламский характер и иудаизировать ее.

ХАМАС далее призвал жителей Западного берега и Иерусалима провести сидячую забастовку в мечети Аль-Акса, чтобы сорвать злые планы оккупантов против этой исламской святыни.

Это движение в своем заявлении подчеркнуло, что арабская и исламская нация, от правительств до народов и организаций, под руководством Организации исламского сотрудничества, должны выполнять свои обязанности по противодействию планам оккупантов против первой киблы мусульман.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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