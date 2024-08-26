ХАМАС: Арабская и исламская нация должны защищать мечеть Аль-Акса

В заявлении движения ХАМАСа говорится: «То, что террористический министр Итамар Бен-Гвир заявил сегодня утром о своем намерении построить еврейскую синагогу внутри мечети Аль-Акса, является опасным заявлением, которое показывает сущность целей оккупационного режима в отношении мечети Аль-Акса и попытки изменить ее арабский и исламский характер и иудаизировать ее.

ХАМАС далее призвал жителей Западного берега и Иерусалима провести сидячую забастовку в мечети Аль-Акса, чтобы сорвать злые планы оккупантов против этой исламской святыни.

Это движение в своем заявлении подчеркнуло, что арабская и исламская нация, от правительств до народов и организаций, под руководством Организации исламского сотрудничества, должны выполнять свои обязанности по противодействию планам оккупантов против первой киблы мусульман.