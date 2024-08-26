Иран раскритиковал двойные стандарты Великобритании в отношении войны в Газе

В сообщении, опубликованном в социальной сети «X» (бывший Twitter) в понедельник, посольство Ирана написало: "Заявления министра иностранных дел Великобритании о регионе (Ближнем Востоке) можно интерпретировать так, что сионистский режим пользуется полной поддержкой (Лондона) в отношении своих действий в Палестине, и другие страны должны воздерживаться от ответственности за его преступления, чтобы предотвратить эскалацию напряженности".

В сообщении, упоминая о якобы поддержке Лондоном прекращения огня в Газе, говорится: "Но, похоже, мало беспокойства о тысячах женщин и детей, которые могут быть убиты до достижения прекращения огня".

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что в телефонном разговоре с министром стратегических дел сионистского режима Раном Дермером "подтвердил поддержку Великобританией безопасности Израиля, важность сдержанности, необходимость немедленного прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников (палестинских заключенных)".