В результате взрыва самодельной бомбы погиб израильский офицер

"Аль-Джазира" также сообщила, что в результате взрыва самодельной бомбы в этом автобусе в районе Вифлеема был ранен еще один израильский военнослужащий.

Кроме того, Минобороны Израиля в заявлении сообщило, что взрывное устройство сработало рядом с автобусом на юге Вифлеема, и израильские военные перекрыли окрестные дороги и ведут поиски лиц, причастных к этому инциденту.

Несколько часов назад израильские СМИ также сообщили о взрыве автобуса в районе Вифлеема на оккупированных территориях, принадлежащем израильскому режиму.