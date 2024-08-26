26 авг. 2024 г., 14:26
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85579250
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В результате взрыва самодельной бомбы погиб израильский офицер

26 авг. 2024 г., 14:26
Новости ID: 85579250
В результате взрыва самодельной бомбы погиб израильский офицер

Тегеран, 26 августа, ИРНА – Согласно сообщению телеканала "Аль-Джазира", израильский офицер погиб в результате взрыва самодельной бомбы в автобусе в районе Вифлеема.

"Аль-Джазира" также сообщила, что в результате взрыва самодельной бомбы в этом автобусе в районе Вифлеема был ранен еще один израильский военнослужащий.

Кроме того, Минобороны Израиля в заявлении сообщило, что взрывное устройство сработало рядом с автобусом на юге Вифлеема, и израильские военные перекрыли окрестные дороги и ведут поиски лиц, причастных к этому инциденту.

Несколько часов назад израильские СМИ также сообщили о взрыве автобуса в районе Вифлеема на оккупированных территориях, принадлежащем израильскому режиму.

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