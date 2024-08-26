Время не на стороне сионистского режима и его сторонников: Канани

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел, написал на своей личной странице в социальных сетях: «Движение ХАМАС заявило, что мы приветствуем и поздравляем уникальный ответ "Хезболла" на несколько жизненно важных и стратегических целей в глубине сионистского режима, решительный ответ "Хезболла" доказал, что преступления врага не остаются без ответа».

Он сказал: «Палестинское исламское джихадское движение, поздравляя операцию "Хезболла" на оккупированных территориях, также сказало, что эти атаки показали, что израильский враг понимает только язык силы и останавливается только атаками сопротивления и моджахедов».

Официальный представитель Министерства иностранных дел продолжил: «Ансар Аллах Йемена также сказал, что, поздравляя ответ "Хезболла" Ливана, они пожимают руки и обнимают отважных бойцов "Хезболла". Ответ вооруженных сил Йемена на вторжение сионистского режима в город Аль-Ходейда также на подходе».

Канани добавил: «Сионистский режим, возможно, сможет скрыть, исказить или цензурировать некоторые факты об операции "Хезболла" в Ливане в день Арбаин, но хорошо знает, что существующие реалии не изменятся. Стратегический баланс изменился в ущерб фальшивому режиму. Миф о непобедимости армии израильского режима давно превратился в пустой лозунг».