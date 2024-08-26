"Хезболла" прорвала систему безопасности и разведки Тель-Авива

Как говорится в ливанской газете "Аль-Бана", эксперты по военным и стратегическим вопросам сообщили изданию, что прибытие сотен ракет и беспилотников на все военные базы на севере оккупированной Палестины, а также в штаб-квартиру разведки в пригороде Тель-Авива, несмотря на высокую боевую готовность Израиля, США и Запада, является серьезным прорывом в системе безопасности, разведки и технологий Израиля, а также достижением «Хезболлы» в области безопасности, разведки и военных технологий.

По словам экспертов, «эта операция показала, что "Хезболла" взяла инициативу в свои руки».

«Эта операция укрепила уравнение сдерживания "Хезболлы" и подорвала сдерживающий потенциал Израиля, а также усугубила кризис в кабинете Нетаньяху и стратегический раскол, возникший в нем с 7 октября», - отмечается в газете.