26 авг. 2024 г., 13:36
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Новости ID: 85579168
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"Хезболла" прорвала систему безопасности и разведки Тель-Авива

26 авг. 2024 г., 13:36
Новости ID: 85579168
"Хезболла" прорвала систему безопасности и разведки Тель-Авива

Тегеран, 26 августа, ИРНА – Эксперты по военным и стратегическим вопросам назвали масштабную операцию "Хезболлы" серьезным прорывом в системе безопасности, разведки и технологий израильского режима, а также достижением «Хезболлы» в области безопасности, разведки и военных технологий.

Как говорится в ливанской газете "Аль-Бана", эксперты по военным и стратегическим вопросам сообщили изданию, что прибытие сотен ракет и беспилотников на все военные базы на севере оккупированной Палестины, а также в штаб-квартиру разведки в пригороде Тель-Авива, несмотря на высокую боевую готовность Израиля, США и Запада, является серьезным прорывом в системе безопасности, разведки и технологий Израиля, а также достижением «Хезболлы» в области безопасности, разведки и военных технологий.

По словам экспертов, «эта операция показала, что "Хезболла" взяла инициативу в свои руки».

«Эта операция укрепила уравнение сдерживания "Хезболлы" и подорвала сдерживающий потенциал Израиля, а также усугубила кризис в кабинете Нетаньяху и стратегический раскол, возникший в нем с 7 октября», - отмечается в газете.

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