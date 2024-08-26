26 авг. 2024 г., 13:23
Новости ID: 85579140
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Медиа-организации призвали приостановить соглашения Европейского союза с сионистским режимом

26 авг. 2024 г., 13:23
Новости ID: 85579140
Медиа-организации призвали приостановить соглашения Европейского союза с сионистским режимом

Тегеран, 26 августа, ИРНА - В понедельник 60 медиа и правозащитных организаций в письме обвинили сионистский режим в "геноциде журналистов" в Газе и призвали Европейский союз приостановить любые соглашения о сотрудничестве с Израилем.

Организация "Репортеры без границ" (RSF) и 59 других организаций, реагируя на рост числа убитых журналистов в Газе и другие случаи нарушения свободы прессы со времени начала атак Израиля в секторе Газа, потребовали приостановить соглашения о сотрудничестве Европейского союза с Израилем. Эти группы в совместном заявлении заявили, что Европейский союз должен ввести целевые санкции против Израиля в знак протеста против убийства журналистов в Газе.

Согласно французскому веб-сайту Barons, это заявление было опубликовано перед встречей министров иностранных дел Европейского союза, которая должна состояться 29 августа в Брюсселе. Комитет защиты журналистов (CPJ) и Human Rights Watch (HRW) также были среди подписавших это заявление.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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