26 авг. 2024 г., 11:57
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85579008
T T
0 Persons

Теги

Российская художница: Меня очень привлекло культурное наследие Ирана

26 авг. 2024 г., 11:57
Новости ID: 85579008
Российская художница: Меня очень привлекло культурное наследие Ирана

Тегеран, 26 августа, ИРНА – Молодая российская художница Мария Зенкова, нарисовавшая лицо мученика аятоллы Эбрахима Раиси, вошла в число финалистов фестиваля живописи "Узоры дружбы". Зенкова в интервью корреспонденту ИРНА заявила о целях создания этой работы, отметив, что ее очень привлекло культурное наследие Ирана.

Download 29 MB

Почему вы решили нарисовать именно Ибрагим Райси?

Да, конечно, расскажу. Ибрагим Райси является не только политическим, но еще и духовным, религиозным деятелем для Ирана. И, конечно, хотелось запечатлеть его образ такой величественный. Для этого я использовала такой ракурс снизу вверх.

То есть, по-моему, мы его видим снизу вверх, и, соответственно, такая величественность фигуры. Также контрастные краски я использовала, то что очень темный фон и очень светлая одежда, образ человека, придают ему вот этой величественности. Также он являлся президентом Ирана, соответственно, это очень важная, знаковая историческая фигура, и хотелось для народа Иранцев, для всех иранцев, отобразить его как воспоминание, светлое воспоминание в памяти, величественное.

 Вы уже успели посетить Иран?

 Нет, нет. Вот сегодня вручали некоторым художникам поездки в Иран. Сама я не была в Иране. Для меня было, ну, участие в этой выставке, для меня было практически первым знакомством с иранской культурой.

Я отметила для себя, что вот и на моем портрете, и на многих других произведениях. Вот национально-иранская одежда изображается, то есть там совершенно, то есть очень много культурного наследия у этой страны, что меня очень привлекло, и то, что я для себя отметила, это очень интересная страна. Сегодня было очень приятно увидеть работы иранских художников, увидеть представителей Ирана, услышать интересный язык.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .