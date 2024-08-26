Российская художница: Меня очень привлекло культурное наследие Ирана

Почему вы решили нарисовать именно Ибрагим Райси?

Да, конечно, расскажу. Ибрагим Райси является не только политическим, но еще и духовным, религиозным деятелем для Ирана. И, конечно, хотелось запечатлеть его образ такой величественный. Для этого я использовала такой ракурс снизу вверх.

То есть, по-моему, мы его видим снизу вверх, и, соответственно, такая величественность фигуры. Также контрастные краски я использовала, то что очень темный фон и очень светлая одежда, образ человека, придают ему вот этой величественности. Также он являлся президентом Ирана, соответственно, это очень важная, знаковая историческая фигура, и хотелось для народа Иранцев, для всех иранцев, отобразить его как воспоминание, светлое воспоминание в памяти, величественное.

Вы уже успели посетить Иран?

Нет, нет. Вот сегодня вручали некоторым художникам поездки в Иран. Сама я не была в Иране. Для меня было, ну, участие в этой выставке, для меня было практически первым знакомством с иранской культурой.

Я отметила для себя, что вот и на моем портрете, и на многих других произведениях. Вот национально-иранская одежда изображается, то есть там совершенно, то есть очень много культурного наследия у этой страны, что меня очень привлекло, и то, что я для себя отметила, это очень интересная страна. Сегодня было очень приятно увидеть работы иранских художников, увидеть представителей Ирана, услышать интересный язык.