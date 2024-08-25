Насралла: ответ Израилю на убийство Фуада Шукра откладывался для того, чтобы дать шанс переговорам по Газе

«Противник атаковал Бейрут и убил Фуада Шукра и нескольких мирных жителей, что стало основной причиной эскалации напряженности, а из-за совпадения операции с Днем Арбаина операция получила название «Операция Дня Арбаина», сказал Насралла.

«Ранее также отмечалось, что задержка с ответом является частью наказания сионистского врага, но другим фактором были переговоры о прекращении огня и консенсус о том, как реагировать на сионистов. У нас достаточно времени для переговоров, потому что цель этого фронта и его жертв – остановить войну против Газы», добавил он.

По словам Генсека Хезболлы, принято решение, что каждая группа сопротивления будет действовать самостоятельно и время атаки будет разным. Несмотря на то, что они нанесли удары по гражданскому населению в Ливане, мы решили не наносить удары по инфраструктуре и гражданским лицам и атаковали военный объект.

Насралла заявил, что Хезболла впервые запустило дроны из района Аль-Бака."База Глилот, которая подверглась сегодня нападению, является одной из основных баз противника, откуда осуществляются операции по убийствам и шпионажу", сказал он.

Насралла добавил, что сегодня только за счет запуска ракет «Катюша» и беспилотников вся система обороны оккупационного режима была нарушена, а что будет, если мы запустим еще другие виды ракет?

По его словам, утверждения Израиля о том, что он нацелился на баллистические ракеты, подготовленные для удара по Тель-Авиву, являются ложью.

"Конкретной военной целью, которую мы нацелили, является база военной разведки, подразделение 8200, недалеко от Тель-Авива", уточнил он.

"Мы сказали, что наш ответ сегодня предварительный, и если результат операции окажется для нас недостаточным, мы решим, что будем делать позже", добавил глава Хезболла.

"Мы будем следить за результатом сокрытия противником того, что произошло сегодня, и если результат будет удовлетворительным, мы считаем, что процесс реагирования завершен, а если результат окажется недостаточным, мы оставляем за собой право ответить до другого раза", отметил он.