Палестинские движения сопротивления назвали ответный удар «Хезболлы» пощечиной фашистскому сионистскому режиму

ХАМАС и «Исламский джихад» опубликовали отдельные заявления в воскресенье, спустя несколько часов после того, как ливанское движение сопротивления Хезболла выпустило не менее 320 ракет по почти десятку израильских военных позиций, что Хезболла назвала первым этапом ответа на убийство режимом своего главного командира Фуада Шукра 30 июля.

ХАМАС отметил «уникальный и великий» ответ против нескольких ключевых израильских целей в глубине оккупированных территорий, подчеркнув, что «жесткий и выверенный ответ является пощечиной кабинету оккупационного фашистского режима».

«Операция Хезболлы посылает сигнал о том, что терроризм и преступления против палестинского и ливанского народов не останутся без ответа, и что оккупационный режим не достигнет своих агрессивных целей и планов», — говорится далее в заявлении ХАМАС.

«Исламский джихад» также высоко оценил успешное мужественное нападение Хезболлы и приветствовал ливанское движение сопротивления за то, что оно сдержало обещание отомстить за убийство своего командира.

Атака Хезболлы показывает, что «сионистский враг понимает только язык силы», — добавило палестинское движение.