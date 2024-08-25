25 авг. 2024 г., 15:08
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Медведев: Дуров для врагов России опасный

25 авг. 2024 г., 15:08
??????? ID: 85578360
Медведев: Дуров для врагов России опасный

Тегеран, 25 августа. ИРНА — Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров для врагов России опасный и непредсказуемый русский, отметив, что «Отечество, как и времена, не выбирают».

"Когда-то, очень давно, спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами РФ по тяжким преступлениям", написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Это моя принципиальная позиция, заявил Дуров. Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране, ответил ему я… Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство или вид на жительство в других государствах», добавил он.

Медведев подчеркнул, что Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины, но просчитался. «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг»,  добавил Замепред Совбеза РФ.

«Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», заключил Медведев.

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