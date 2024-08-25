Медведев: Дуров для врагов России опасный

"Когда-то, очень давно, спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами РФ по тяжким преступлениям", написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Это моя принципиальная позиция, заявил Дуров. Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране, ответил ему я… Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство или вид на жительство в других государствах», добавил он.

Медведев подчеркнул, что Дуров хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины, но просчитался. «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг», добавил Замепред Совбеза РФ.

«Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», заключил Медведев.