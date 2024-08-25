Аятолла Хаменеи: битва между фронтом сторонников Хусейна и фронтом сторонников Язида нескончаема

В годовщину Арбаина, 40 дня со дня мученической гибели Имама Хусейна (мир ему!), в хосейние им. Имама Хомейни состоялась траурная церемония, на которой студенческие группы в присутствии лидера Исламской революции прочитали молитву «Зиярат Арбаин» и провели траурные мероприятия.

"Битва между фронтом сторонников Хусейна и фронтом сторонников Язида (фронта притеснителей) нескончаема, она продолжается", сказал лидер, добавив, что по пути в Кербелу Имам Хусейн обозначил цель фронта сторонников Хусейна – борьба с насилием. Этому фронту противостоит фронт насилия, несправедливости и вероломства по отношению к Богу. В сегодняшнем мире вы видите это противостояние.

"Его противоположная сторона - это фронт несправедливости, фронт угнетения, ее противоположная сторона - это фронт нарушения божественного завета, сегодня вы видите это в мире, до эпохи Имама Хусейна были эти два фронты, после него были и сегодня он существует и будет существовать до конца", подчеркнул лидер.

"Борьба фронта Хусейна и фронта притеснителей проявляется в разных формах: по-своему она проявляется в эпоху меча и копья, своеобразно – в эпоху атома и ИИ, по-иному – в период пропаганды посредством поэзии, хадисов, иначе – в век интернета, кванта и пр", резюмировал аятолла Хаменеи.