Мир не может игнорировать голоса поломников Арбаина

"Арбаин - важнейший ритуал в жизни мусульманина. Это память о пролитой святой крови. Это дань уважения жертве и символ борьбы с несправедливостью и угнетением. Это возможность хотя бы на секунду, хотя бы отдаленно почувствовать боль и тяжесть Имама Хусейна. Я считаю, без этого человек не может полноценно развиваться", сказал он.

"Это второй раз когда я посещаю Кербелу. И надеюсь, это станет традицией. Я хочу сказать, что Арбаин спас меня. Я попал в Ирак с божьей помощью в прошлом году, когда в моей жизни произошли очень печальные события. Арбаин помог мне. В этом году у меня все наладилось, и я приехал сказать спасибо Имаму Хусейну", отметил жрурналист.

"Послание однозначно - сопротивляйтесь, будте как Имам Хусейн. Берите пример с лучших и не забывайте тех, кто принес жертву ради нас", добавил Джума.

"Я думаю, на платформе Арбаина не только шииты - все мусульмане - могут стать одной семьей. Мы видим это сегодня на палестинском участке на пути в Кербелу. Поддержка Палестины Ираном, Ираком, Йеменом, Сирией и Ливаном - это свидетельство того, что истинная вера всегда побеждает. Все конфликты носят бытовой характер, а значит временный. Арбаин - горазд выше, шире и глубже этого. Арбаин - это про душу мусульманина, которую он готов вернуть Аллаху во имя спасения угнетенных и обиженных", сказал российский журналист.



"Западу никогда не понять нас. До сих пор, когда я рассказываю своим европейским и американским коллегам о том, что во время путешествия в Кербелу я ем, пью и лечусь бесплатно - они не верят мне. Общество, утонувшее в материи. На Западе люди живут в постоянном страхе, потому что они забыли о бессмертии души. Они окружили себя материальными благами и держатся за них всеми силами, потому что ничего другого у них нет. Их дом, их машина, их счет в банке - все это способ доказать окружающим, что они существуют. Для нас способ существования - это борьба. Так что они не поймут нас. Мы люди с разных планет", добавил он.



"В этом году Арбаин - это не только религиозный ритуал, но и возможность мусульманам сделать политическое заявление. Более 20 миллионов верующих требуют справедливости. Только представьте! Все население Израиля не привыкает 10 миллионов. Мир не может и не должен игнорировать голоса такого количества людей", резюмировал он.