25 авг. 2024 г., 11:13
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"Хезболла" атаковала Тель-Авив, дезориентировав израильскую армию ракетами

25 авг. 2024 г., 11:13
Новости ID: 85578168
"Хезболла" атаковала Тель-Авив, дезориентировав израильскую армию ракетами

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Источник в "Хезболле" сообщил о нанесении ударов по важным объектам на севере Тель-Авива в рамках первого этапа ответных мер на убийство своего высокопоставленного командира Фуада Шукра.

«Израиль не смог провести превентивную атаку против нас. Цели, о которых говорит Израиль, являются ответом на обманчивую атаку, которую мы совершили», - сказал источник в ливанской группировке "Хезболла" телеканалу "Аль-Арабия".

«Израильская армия не смогла перехватить наши наступательные беспилотники. Мы успешно дезориентировали израильскую армию, запустив большое количество ракет», - добавил он.

Источник также сообщил, что "Хезболла" атаковала две важные цели в северной части Тель-Авива, которые будут объявлены позже.

«В ходе израильского удара по более чем 30 объектам у нас не было погибших, так как мы их эвакуировали, - сказал он. - Армия оккупационного режима ответила на нашу отвлекающую атаку, поэтому наши беспилотники смогли пролететь над районом».

«Претензии израильской армии на нейтрализацию этой атаки отвергаются успешным проникновением наших вооруженных беспилотников», - заключил он.

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