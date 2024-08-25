"Хезболла" атаковала Тель-Авив, дезориентировав израильскую армию ракетами

«Израиль не смог провести превентивную атаку против нас. Цели, о которых говорит Израиль, являются ответом на обманчивую атаку, которую мы совершили», - сказал источник в ливанской группировке "Хезболла" телеканалу "Аль-Арабия".

«Израильская армия не смогла перехватить наши наступательные беспилотники. Мы успешно дезориентировали израильскую армию, запустив большое количество ракет», - добавил он.

Источник также сообщил, что "Хезболла" атаковала две важные цели в северной части Тель-Авива, которые будут объявлены позже.

«В ходе израильского удара по более чем 30 объектам у нас не было погибших, так как мы их эвакуировали, - сказал он. - Армия оккупационного режима ответила на нашу отвлекающую атаку, поэтому наши беспилотники смогли пролететь над районом».

«Претензии израильской армии на нейтрализацию этой атаки отвергаются успешным проникновением наших вооруженных беспилотников», - заключил он.