Движение "Хезболлах" нанесло удары по Израилю в ответ на убийство Фуада Шукра

Бойцы "Хезболлах" выпустили более 320 ракет по позициям армии Израиля, заявило движение.

Израильские СМИ сообщили, что 2 израильтянина получили ранения в районах Нахрия и Акко на севере Израиля.

"Хезболлах" заявило, что готово к любому развитию событий, и пригрозило "жесточайшим ответом", если пострадают мирные граждане Ливана

"Хезболлах" заявило, что первый этап ответного удара по Израилю завершен успешно, отметив, что поражено 11 военных целей. По данным движения обратные утверждения "не имеют ничего общего с реальностью".