Очередное надругательство над Священным Кораном со стороны сионистских военных

Катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал видео, на котором видно, как сионистские военные, войдя в мечеть "Бани Салех" на севере Газы, рвут и сжигают Кораны.

Другое видео, опубликованное "Аль-Джазирой", показывает, что сионистские военные разрушают соборную мечеть "Хан-Юнис" на юге Газы. Эта мечеть, возраст которой составляет около века, является одной из старейших в этом регионе.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявил, что разрушение мечетей и сжигание Корана является оскорблением для около 2 миллиардов мусульман в мире.

Согласно этому отчету, в ходе последнего нападения оккупационного режима на Газу была также разрушена мечеть "Аль-Омари" в Газе, возраст которой составлял 14 веков.

В ходе агрессивных нападений оккупационной армии на Газу до сих пор было полностью разрушено 609 мечетей и частично разрушено 211 мечетей. Сионисты также разрушили три церкви.