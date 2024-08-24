24 авг. 2024 г., 18:07
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла напала на несколько баз сионистского режима

24 авг. 2024 г., 18:07
??????? ID: 85577788
Хезболла напала на несколько баз сионистского режима

Тегеран, 24 августа, ИРНА - Хезболла Ливана выпустила несколько заявлений о том, что мишенями стали базы армии сионистского режима на севере Израиля.

В своем заявлении Хезболла сообщила: "Бойцы исламского сопротивления в поддержку стойкого народа Палестины в секторе Газа и их отважного и достойного сопротивления поразили расположение вражеских военнослужащих на базе "Хермон" с помощью вооруженного беспилотника".

Хезболла также сообщила, что в одной из сегодняшних операций мишенью стала база "Аль-Рахиб" с помощью беспилотника и артиллерии.

Ливанское сопротивление далее заявило, что место дислокации вражеских военнослужащих на базе "Маскава Аам" было прямо и точно обстреляно соответствующим оружием.

В другом заявлении Хезболла сообщила: "Бойцы исламского сопротивления в поддержку стойкого народа Палестины в секторе Газа и их отважного и достойного сопротивления, в ответ на атаки врага на безопасные деревни и дома на юге страны, точно поразили штаб-квартиру недавно созданной западной бригады на юге оккупированного поселения "Йааруд" с помощью вооруженных беспилотников".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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