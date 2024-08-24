24 авг. 2024 г., 17:33
Новости ID: 85577781
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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80% экспорта Ирана в Россию приходится на сельскохозяйственную продукцию

24 авг. 2024 г., 17:33
Новости ID: 85577781
80% экспорта Ирана в Россию приходится на сельскохозяйственную продукцию

Тегеран, 24 августа, ИРНА - Представитель торгового представительства России в Иране сказала, что 80% экспорта Ирана в Россию приходится на сельскохозяйственную продукцию, которая в 2023 году выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом.

По сообщению агентства ИРНА, Валентина Сячина, выступая в субботу в режиме видеоконференции на круглом столе по вопросу отправки торговых делегаций в целевые страны экспорта провинции Хорасан-Разави, с акцентом на отправку торговой делегации из этой провинции в Россию и посещение Международной выставки пищевой промышленности World Food в Москве, которая проходила в торгово-промышленной палате Мешхеда, добавила, что, тем временем, существуют и другие товарные направления для экспорта в Россию. 

Представитель торгового представительства посольства России в Иране заявила, что торговое представительство посольства России в Иране является государственным органом в Иране, который стремится увеличить объем торговли между двумя странами, и в этом направлении будет помогать российским компаниям экспортировать в Иран.

По ее словам, «некоторые коммерческие компании в России также заинтересованы в закупке сельскохозяйственной продукции, строительных материалов и оборудования, и мы будем стремиться к координации и представлению компаний друг другу».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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