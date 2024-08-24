80% экспорта Ирана в Россию приходится на сельскохозяйственную продукцию

По сообщению агентства ИРНА, Валентина Сячина, выступая в субботу в режиме видеоконференции на круглом столе по вопросу отправки торговых делегаций в целевые страны экспорта провинции Хорасан-Разави, с акцентом на отправку торговой делегации из этой провинции в Россию и посещение Международной выставки пищевой промышленности World Food в Москве, которая проходила в торгово-промышленной палате Мешхеда, добавила, что, тем временем, существуют и другие товарные направления для экспорта в Россию.

Представитель торгового представительства посольства России в Иране заявила, что торговое представительство посольства России в Иране является государственным органом в Иране, который стремится увеличить объем торговли между двумя странами, и в этом направлении будет помогать российским компаниям экспортировать в Иран.

По ее словам, «некоторые коммерческие компании в России также заинтересованы в закупке сельскохозяйственной продукции, строительных материалов и оборудования, и мы будем стремиться к координации и представлению компаний друг другу».