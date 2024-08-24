75% сионистов недовольны деятельностью кабинета Нетаньяху

Согласно отчету новостного портала Al-Ahd, по данным опроса, проведенного 12-м телеканалом сионистского режима, 75% сионистов охарактеризовали работу кабинета этого режима в Израиле как плохую.

Согласно этому опросу, 55% сионистов хотят проведения досрочных выборов, а 36% хотят, чтобы нынешний кабинет продолжил работу.

Согласно опросу, проведенному в прошлом июле в Израиле, 73% имели низкое или очень низкое доверие к кабинету сионистского режима, а 86% были серьезно обеспокоены ситуацией в сфере безопасности в этом режиме.