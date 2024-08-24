«Хезболла» уничтожила израильские позиции в 15 операциях

По данным, «Хезболла» объявила, что в знак поддержки жителей Газы и их смелого и благородного сопротивления, а также в ответ на израильские обстрелы южных районов Ливана, бойцы Сопротивления уничтожили оборудование для наблюдения за воздушным пространством сионистского режима на военной базе «Мирон» соответствующим оружием.

Артиллерийский обстрел военной базы Аль-Маликия, атака на место расположения сионистских военных вокруг холма Аль-Хазан, ракетный удар по базам Рувейсат и Ас-Самака в оккупированных высотах Кфар-Шуба в Ливане, а также атака на артиллерийский подразделение израильского режима в Хирбет-Мааре стали другими операциями «Хезболлы» в пятницу.

Среди других целей операций «Хезболлы» были штаб-квартира командования Северного корпуса армии израильского режима на базе Айн-Зейтим, шпионское оборудование и место расположения израильских военных на базе Аль-Матла, Казармы Рамим, база Хадаб-Ярун, шпионское оборудование на базе Аль-Абад, казармы Зарит и пр.

Это самая масштабная операция исламского сопротивления в Ливане против целей израильского режима за последние 35 дней.