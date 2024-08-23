Новое правительство Ирана продолжить поддерживать Сирию

В телефонном разговоре с Аббасом Арагчи министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад поздравил его с избранием на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Фейсал Мокдад также передал теплые приветствия президента Сирии Верховному лидеру и президенту Ирана, а также подчеркнул особые усилия своей страны по продолжению и укреплению стратегических отношений с Ираном.

Арагчи подчеркнул продолжение подхода Исламской Республики Иран при новом правительстве по поддержке Сирии и стран, поддерживающих сопротивление против сионистского режима.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Сирии отметили необходимость продолжения консультаций и координации между сторонами в целях укрепления двусторонних отношений в различных областях, а также противостояния агрессии и преступлениям сионистского оккупационного режима и поддержки Палестины.