23 авг. 2024 г., 17:10
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85576726
T T
0 Persons

Новое правительство Ирана продолжить поддерживать Сирию

23 авг. 2024 г., 17:10
??????? ID: 85576726
Новое правительство Ирана продолжить поддерживать Сирию

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул продолжение подхода Исламской Республики Иран при новом правительстве по поддержке Сирии и стран, поддерживающих сопротивление против сионистского режима.

В телефонном разговоре с Аббасом Арагчи министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад поздравил его с избранием на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Фейсал Мокдад также передал теплые приветствия президента Сирии Верховному лидеру и президенту Ирана, а также подчеркнул особые усилия своей страны по продолжению и укреплению стратегических отношений с Ираном.

Арагчи подчеркнул продолжение подхода Исламской Республики Иран при новом правительстве по поддержке Сирии и стран, поддерживающих сопротивление против сионистского режима.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Сирии отметили необходимость продолжения консультаций и координации между сторонами в целях укрепления двусторонних отношений в различных областях, а также противостояния агрессии и преступлениям сионистского оккупационного режима и поддержки Палестины.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .