Спецслужбы Ирана задержали 14 членов террористической группировки ИГ

"В ходе серии операций, проведенных спецслужбами Минразведки провинций Тегеран, Альборз, Фарс и Хузестан при сотрудничестве 14 террористов, возглавляемых американо-сионистской группировкой, известной как «Хорасанский ДАИШ» были были выявлены и задержаны", говорится в заявлении Министрерства.

Обвиняемые в последние несколько дней незаконно въехали в страну для проведения терактов внутри страны.

Как отмечается в заявлении, из них семь боевиков ДАИШ были арестованы в провинции Фарс, а семь террористов — в провинциях Тегеран, Альборз и Хузестан.