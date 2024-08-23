23 авг. 2024 г., 11:38
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85576466
T T
1 Persons

Спецслужбы Ирана задержали 14 членов террористической группировки ИГ

23 авг. 2024 г., 11:38
Новости ID: 85576466
Спецслужбы Ирана задержали 14 членов террористической группировки ИГ

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Сотрудники Министерства разведки Ирана провели операцию, в ходе которой были задержаны 14 террористов ИГИЛ (ДАИШ) в четырех провинциях страны.

"В ходе серии операций, проведенных спецслужбами Минразведки провинций Тегеран, Альборз, Фарс и Хузестан при сотрудничестве 14 террористов, возглавляемых американо-сионистской группировкой, известной как «Хорасанский ДАИШ» были были выявлены и задержаны", говорится в заявлении Министрерства.

Обвиняемые в последние несколько дней незаконно въехали в страну для проведения терактов внутри страны.

Как отмечается в заявлении, из них семь боевиков ДАИШ были арестованы в провинции Фарс, а семь террористов — в провинциях Тегеран, Альборз и Хузестан.

1 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .