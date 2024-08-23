Генсек ШОС поздравил Аракчи с назначением на пост главы МИД Ирана

"Примите мои искренние поздравления в связи с назначением на должность Министра иностранных дел Исламской Республики Иран", говорится в послании Генсек ШОС.

"Многолетний опыт дипломатической службы характеризует Вас как профессионала, способного решать важнейшие задачи во Благо страны. Уверен, что Ваша деятельность на новом посту будет способствовать поступательному укреплению международных позиций Ирана, дальнейшему росту его авторитета в регионе и мире в џелом, а также продвижению интересов нашей Организации", отметил Мин.

"Позвольте пожелать Вам, уважаемый господин Аракчи, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов во всех начинаниях", добавил он.