23 авг. 2024 г., 10:41
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85576428
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Главы МИД Ирана и ФРГ высказались за решение проблем путем диалога

23 авг. 2024 г., 10:41
Новости ID: 85576428
Главы МИД Ирана и ФРГ высказались за решение проблем путем диалога

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и его немецкая коллега Анналена Бербок подтвердили решимость двух стран решать текущие вопросы путем диалога и продолжения политических консультаций.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Ирана и Германии обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной поветски дня.

Бербок поздравил Аракчи с назначением на пост министра иностранных дел Ирана и выразила надежду, что при новой иранской администрации две страны смогут расширить свои двусторонние связи, устранив существующие проблемы и препятствия.

Аракчи также поблагодарил свою немецкую коллегу за поздравления. «Взаимное уважение и акцент на общих интересах необходимы для поддержания и укрепления отношений в различных областях», подчеренул он.

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