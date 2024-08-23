Главы МИД Ирана и ФРГ высказались за решение проблем путем диалога

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Ирана и Германии обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной поветски дня.

Бербок поздравил Аракчи с назначением на пост министра иностранных дел Ирана и выразила надежду, что при новой иранской администрации две страны смогут расширить свои двусторонние связи, устранив существующие проблемы и препятствия.

Аракчи также поблагодарил свою немецкую коллегу за поздравления. «Взаимное уважение и акцент на общих интересах необходимы для поддержания и укрепления отношений в различных областях», подчеренул он.