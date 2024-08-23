23 авг. 2024 г., 10:11
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Новости ID: 85576408
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Глава МИД Ирана и Боррель обсудили ход переговоров по отмене антииранских санкций

23 авг. 2024 г., 10:11
Новости ID: 85576408
Глава МИД Ирана и Боррель обсудили ход переговоров по отмене антииранских санкций

Тегеран, 23 августа. ИРНА — Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и новый глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили ход переговоров по отмене санкций против Тегерана.

Во время переговоров, Боррель поздравил Аббаса Аракчи с назначением на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Коснувшись существующих региональных и глобальных проблем, он выразил надежду, что политические дискуссии и консультации между Ираном и Евросоюзом продолжатся и расширятся при новом правительстве.

"Исламская Республика Иран приветствует развитие отношений с Европейским Союзом, основанных на взаимном уважении", отметил новый министр иностранных дел Ирана, отметив, что для решения проблем между двумя странами и устранения неправильной политики европейских стран необходим диалог.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес включая переговоры по отмене санкций и последние события, связанные с войной и преступлениями сионистского режима в секторе Газа.

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