ХАМАС и Исламский джихад: полный вывод военных Израиля из Газы является предварительным условием для любого соглашения

Лидеры палестинских движений «ХАМАС» и «Исламский джихад» потребовали полного вывода войск сионистского режима со всей территории сектора Газа для достижения любого соглашения с Тель-Авивом.

Мухаммед Дарвиш, глава консультативного совета ХАМАС, после встречи с Зиядом ан-Нахала, генеральным секретарем движения Исламский джихад, и Мухаммедом аль-Хинди, его заместителем, выпустили совместное заявление, в котором заявили: "Для достижения любого соглашения с Тель-Авивом необходим полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, начало восстановления региона, соглашение об обмене пленными и конец блокады".

Согласно сообщению Анатолии, в этом совместном заявлении также подчеркивается необходимость "прекращения атак сионистского режима на Газу и наказания лидеров этого режима, совершивших преступления против человечества".