22 авг. 2024 г., 21:31
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС и Исламский джихад: полный вывод военных Израиля из Газы является предварительным условием для любого соглашения

22 авг. 2024 г., 21:31
??????? ID: 85576234
ХАМАС и Исламский джихад: полный вывод военных Израиля из Газы является предварительным условием для любого соглашения

Тегеран, 22 августа, ИРНА - ХАМАС и Исламский джихад подчеркнули необходимость полного вывода военных Израиля из Газы для достижения любого соглашения с Израилем.

Лидеры палестинских движений «ХАМАС» и «Исламский джихад» потребовали полного вывода войск сионистского режима со всей территории сектора Газа для достижения любого соглашения с Тель-Авивом.

Мухаммед Дарвиш, глава консультативного совета ХАМАС, после встречи с Зиядом ан-Нахала, генеральным секретарем движения Исламский джихад, и Мухаммедом аль-Хинди, его заместителем, выпустили совместное заявление, в котором заявили: "Для достижения любого соглашения с Тель-Авивом необходим полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, начало восстановления региона, соглашение об обмене пленными и конец блокады".

Согласно сообщению Анатолии, в этом совместном заявлении также подчеркивается необходимость "прекращения атак сионистского режима на Газу и наказания лидеров этого режима, совершивших преступления против человечества".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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