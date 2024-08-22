Министр обороны Ирана: Оборонный прогресс с целью активного сдерживания будет продолжаться с силой

Генерал Азиз Насирзаде, сегодня утром в четверг после посещения Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил, выразив соболезнования в дни траура Арбаина, сказал: «Я поздравляю всех специалистов, ученых и мыслителей этой отрасли с Днем оборонной промышленности, и мы чтим память павших министров обороны, шахида Чамрана, шахида Факури, шахида Намаджу и ученого шахида Фахризаде».

Он, выражая признательность усилиям адмирала Аштияни, министра обороны правительства 13-го созыва, сказал: «Усилия адмирала Аштияни и предыдущих министров обороны в прошлые годы были очень эффективны, и были проведены очень хорошие закладки, и все эти дорогие люди приложили большие усилия для возвышения Исламской революции и Исламской Республики Иран, и, Инша Аллах, путь этих дорогих людей будет продолжен».

Министр обороны и поддержки Вооруженных Сил, ссылаясь на существующие угрозы, сказал: «В тех областях, где есть приоритет, мы должны ускорить работы и действовать прорывным образом».