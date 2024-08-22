Израильские СМИ: Блинкен нанес большой ущерб переговорам об обмене пленными

Согласно сообщению агентства «Сама» Палестинского телевидения, израильская газета на иврите "Едиот Ахронот" со ссылкой на информированные источники подчеркнула, что Блинкен нанес большой ущерб переговорам после заявления о том, что Нетаньяху принял предложение США для достижения соглашения.

Эти источники сказали, что государственный секретарь США стал рядом с Нетаньяху и издал приказ об уничтожении соглашения об обмене пленными.

Из заявлений Блинкена делается вывод, что Вашингтон поддерживает продолжение оккупации оси Филадельфии Израилем, что неприемлемо для Египта и ХАМАС.

"Едиот Ахронот" со ссылкой на информированные источники подчеркнула, что переговорная команда сионистского режима была очень разочарована заявлениями Блинкена.