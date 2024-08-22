Лавров поздравил Аракчи с назначением на пост главы МИД Ирана

В тексте сообщения Лаврова говорится: «Отрадно, что благодаря определяющей роли лидеров двух стран российско-иранские отношения на нынешнем этапе достигли беспрецедентной динамичности и вышли на уровень реального стратегического партнерства».

Министр иностранных дел России, далее заявив, что «мы с удовлетворением восприняли заявления уважаемого президента нового правительства Исламской Республики Иран о приверженности продолжению сотрудничества с Россией, сказал, - Мы рассматриваем вас как неизменного сторонника углубления взаимовыгодного сотрудничества с Россией во всех приоритетных областях».

Лавров также выразил надежду на продолжение конструктивных взаимодействий и координации в сфере внешней политики между двумя странами, которые соответствуют интересам дружественных народов и укреплению международного сотрудничества в области мира и безопасности.