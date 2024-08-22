Наренджестан Гавам в Ширазе: особняк в городе померанцевых цветков

Сад Наренджестан в Ширазе, также известный среди людей как сад Гавам, не является исключением.

В связи с большим количеством померанцевых деревьев он был назван "Наренджестан".

Он был построен при Каджарах по приказу Али Мохаммада Гавама. Это здание использовалось в качестве резиденции правительства, места для проведения политических и военных дел, а также для встреч с представителями иностранных государств.

Общая площадь комплекса составляет 3500 квадратных метров. Другими зданиями этого комплекса являются баня Гачине, Гавам Хоссейния, школа Гавам, Наранжестан, интерьер Кавама или дом Зинат аль-Мулук и личная баня Гавам.

Главное здание, расположенное в северной оконечности сада, с его впечатляющим убранством является одним из самых удивительных частей комплекса Наренджестан Гавама. Весь главный зал, веранда и даже стены покрыты уникальной зеркальной отделкой того времени, и изучение всех деталей этого произведения занимает дни, а иногда и недели.