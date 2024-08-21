МИД Ирана опроверг утверждения о наличии у Тегерана ядерного оружия

Ранее председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News заявил о том, что Иран может к концу 2024 года объявить о наличии у него ядерного оружия.

"Доктрина Ирана заключаются в мирном использовании ядерной энергии в соответствии с потребностями и планами развития страны, а также на основании международных соглашений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Ядерного оружия никогда не было и нет в оборонной доктрине Ирана", – заявил Канаани.

Как отметил дипломат, подобные заявления американской стороны безосновательны и являются не более чем частью их кампании перед президентскими выборами.

Ранее новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.